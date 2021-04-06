Возобновление поставок будет зависеть от уровня заболеваемости в Индии.

Один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.

Об этом сообщил исполнительный директор Института Адар Пунавалла, передает Associated Press.

По его словам, возобновление поставок будет зависеть от уровня заболеваемости в стране.

"Мы должны защищать свою нацию", – сказал он.

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Сейчас из-за внутреннего спроса задерживается до 90 миллионов доз вакцины. В частности, в Индии недавно подтвердили более 100 тысяч случаев заболевания за день. Программа вакцинации в стране уже охватила лиц старше 45 лет.

По словам Пунавалла, на ближайшие два месяца поставки вакцины для внутреннего потребления являются приоритетом.

Что известно о вакцинах для Украины

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

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Автор: Денис Прядко