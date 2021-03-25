Объем общего заказа китайской вакцины CoronaVaс для Украины составляет 1,915 миллиона доз.

В Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае на своей странице в Facebook.

«Благодаря настойчивым усилиям посольства 25 марта этого года в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 миллиона вакцин против COVID-19 «CoronaVac» производства китайской компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вакцина была зарегистрирована 10 марта Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии.

По данным СМИ, которые ссылаются на Максима Степанова, первая партия будет состоять из 200 тысяч доз, а впоследствии обещают поставить остальные.

Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 г. и в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и др.).

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19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

До конца марта - начала апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка вакцины законтрактованной американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

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Автор: Денис Прядко