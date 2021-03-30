Информация о продукте, его маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе.

Вакцина против коронавируса производства англо-шведской компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria.

Читайте такжеСтепанов о скандале с AstraZeneca и нежелании украинцев вакцинироваться: "люди больше доверяют знакомому, чем медику"Об этомговорится на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Отмечается, что изменение было одобрено 25 марта по заявлению компании.

Смена названия не повлечет изменений препарата, уточняется на портале агентства медицинских продуктов Швеции. При этом информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca

AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины до 76%. Этот препарат занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

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Автор: Ирина Погорелая