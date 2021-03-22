В США завершилась третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca, ее эффективность составляет 79%.
Согласно результатам испытаний, вакцина с 79-процентной вероятностью предотвращает симптомы COVID-19 и со стопроцентной вероятностью предотвращает возникновение тяжелой болезни в результате заражения коронавирусом. сообщает NEWSru.co.il.
В испытаниях, которые, помимо США, проходили в Чили и Перу, приняли участие 32 тысячи человек.
Читайте такжеВ Украине уже более 30 тысяч человек умерли из-за COVID-19
В ходе испытаний не было обнаружено данных, указывающих на то, что применение разработанной AstraZeneca вакцины вызывает тромбоэмболию.
Ранее британские и европейские медицинские регуляторы уже заявляли, что считают безопасным применение вакцины AstraZeneca.
Данная вакцина широко применяется в Великобритании и Европе. Теперь, после испытаний США, в течение нескольких месяцев вакцина должна будет получить разрешение от FDA.
Напомним, вакцина компании AstraZeneca дается в двух дозах с разницей в четыре недели.
Ранее высказывались сомнения в том, что вакцина эффективна для людей старше 65 лет, однако пятая часть добровольцев последней фазы испытаний была старше этого возраста.
Какую вакцину применяют в Украине
- 22 февраля Минздрав Украины зарегистрировал вакцину разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield).
- Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield, а уже на следующий день началась вакцинация.
- Ранее в AstraZeneca заявляли, что эффективность разработанной ею вакцины составляет 70%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram