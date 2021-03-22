Испытания проходили в США, Чили и Перу, приняли участие 32 тысячи человек.

В США завершилась третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca, ее эффективность составляет 79%.

Согласно результатам испытаний, вакцина с 79-процентной вероятностью предотвращает симптомы COVID-19 и со стопроцентной вероятностью предотвращает возникновение тяжелой болезни в результате заражения коронавирусом. сообщает NEWSru.co.il.

В испытаниях, которые, помимо США, проходили в Чили и Перу, приняли участие 32 тысячи человек.

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В ходе испытаний не было обнаружено данных, указывающих на то, что применение разработанной AstraZeneca вакцины вызывает тромбоэмболию.

Ранее британские и европейские медицинские регуляторы уже заявляли, что считают безопасным применение вакцины AstraZeneca.

Данная вакцина широко применяется в Великобритании и Европе. Теперь, после испытаний США, в течение нескольких месяцев вакцина должна будет получить разрешение от FDA.

Напомним, вакцина компании AstraZeneca дается в двух дозах с разницей в четыре недели.

Ранее высказывались сомнения в том, что вакцина эффективна для людей старше 65 лет, однако пятая часть добровольцев последней фазы испытаний была старше этого возраста.

Какую вакцину применяют в Украине

22 февраля Минздрав Украины зарегистрировал вакцину разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield).

Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield, а уже на следующий день началась вакцинация.

Ранее в AstraZeneca заявляли, что эффективность разработанной ею вакцины составляет 70%.

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Автор: Виктория Токарева