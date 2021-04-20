Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.
Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».
По словам Ляшко, вакцина CoviShield (AstraZeneca) пока не поставляется, так как Индия запретила экспорт вакцины с территории своего государства. «Вместе с тем мы ожидаем в течение апреля-мая, что все-таки будут выполнены контрактные обязательства и будет поставлена вакцина», - отметил он.
Главный санврач добавил, что к концу 2021 года в Украине планируется вакцинировать 70% населения - 24 млн человек.
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«Это амбициозный план, его можно выполнить при ряде условий. Первое, что должно быть, - это вакцина на территории нашего государства», - добавил Ляшко.
«У нас в ближайшие дни, уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - УНИАН). Это 367 тыс. доз», - сообщил он.
По словам главного санитарного врача, Минздрав планирует использовать полученные дозы вакцин за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения.
«Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч (прививок от коронавируса - УНИАН) минимум в день, в это не верится, потому что сейчас мы делаем - по 14-20 тысяч (прививок - УНИАН). Но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем», - подчеркнул он.
Вакцинация в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.
- С начала прививочной кампании привит 462 тыс. 791 человек.
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- За все время пандемии заболели 1 млн 961 тыс. 956 человек, выздоровели - 1 млн 499 тыс. 752, умерли - 40 тыс. 367.
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