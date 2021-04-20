Ляшко рассчитывает, что в течение апреля-мая будут выполнены контрактные обязательства по поставке в Украину вакцины CoviShield (AstraZeneca) из Индии.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.

Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

По словам Ляшко, вакцина CoviShield (AstraZeneca) пока не поставляется, так как Индия запретила экспорт вакцины с территории своего государства. «Вместе с тем мы ожидаем в течение апреля-мая, что все-таки будут выполнены контрактные обязательства и будет поставлена ​​вакцина», - отметил он.

Главный санврач добавил, что к концу 2021 года в Украине планируется вакцинировать 70% населения - 24 млн человек.

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«Это амбициозный план, его можно выполнить при ряде условий. Первое, что должно быть, - это вакцина на территории нашего государства», - добавил Ляшко.

«У нас в ближайшие дни, уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - УНИАН). Это 367 тыс. доз», - сообщил он.

По словам главного санитарного врача, Минздрав планирует использовать полученные дозы вакцин за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения.

«Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч (прививок от коронавируса - УНИАН) минимум в день, в это не верится, потому что сейчас мы делаем - по 14-20 тысяч (прививок - УНИАН). Но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем», - подчеркнул он.

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

С начала прививочной кампании привит 462 тыс. 791 человек.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболели 1 млн 961 тыс. 956 человек, выздоровели - 1 млн 499 тыс. 752, умерли - 40 тыс. 367.

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Автор: Денис Прядко