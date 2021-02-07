В компании AstraZeneca намерены адаптировать вакцину.

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что вакцина их производства обеспечивает лишь ограниченную защиту от мутации коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют первые результаты совместного исследования университета в ЮАР и Оксфордского университета, заявили в AstraZeneca.

Читайте такжеКитай одобрил вакцину от коронавируса, которую заказала УкраинаДанную информацию компания обнародовала в ответ на публикацию издания Financial Times относительно возможной меньшей защиты вакцины от этой мутации.

По данным издания, в исследовании приняли участие 2026 человек, половина из них получили плацебо. При этом ни один из участников не имел тяжелого течения болезни и не умер. Все эти люди - преимущественно молодые и здоровые. При этом ученые еще не предоставили выводов относительно этого исследования.

В дополнение к мутации, выявленной в Южной Африке, существуют еще две другие - впервые зафиксированные в Великобритании и Бразилии. Они считаются заразнее предыдущего варианта коронавируса и уже распространились во многих странах.

В AstraZeneca добавили, что их вакцину должны адаптировать, чтобы она была эффективной против южноафриканского варианта коронавируса. Ранее Оксфордский университет, принимавший участие в разработке данной вакцины, подтвердил ее эффективность против британского варианта коронавируса.

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Автор: Светлана Закелова