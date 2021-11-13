Переоборудуют один из муниципальных автобусов.

В Запорожье начнет курсировать автобус с мобильной бригадой медиков, которые будут вакцинировать граждан от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Один из автобусов КП "Запорожэлектротранс" переоборудуют под передвижной пункт вакцинации.

"Брендированный автобус по графику будет выезжать в разные районы Запорожья. Особое внимание будет уделяться отдаленным уголкам нашего города. Прививки там будет делать мобильная бригада. Вакцинироваться смогут все желающие", – написал чиновник.

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Более 12 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID - 19 в пятницу, 12 ноября.

299 854 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы - 164 127 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 20 708 263 прививки.

91,1% госпитализированных с COVID - 19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова