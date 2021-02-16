В Японии придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства Pfizer из-за нехватки специализированных шприцев.
Об этом сообщает Reuters.
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Кампания по вакцинации против COVID-19 начнется в Японии среду, однако существуют опасения, что миллионы доз вакцины Pfizer могут быть просто выброшены из-за нехватки специальных шприцев.
Как сообщается, Япония с населением в126 миллионов человек в прошлом месяце подписала контракт с Pfizer на закупку 144 миллионов доз вакцины, что достаточно для 72 миллионов человек.
Один флакон рассчитан на шесть инъекций, но для извлечения шести доз требуются специальные шприцы. В то время, обычным шприцем, можно извлечь лишь пять доз инъекций.
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