В стране не хватает специальных шприцев для полного использования вакцины.

В Японии придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства Pfizer из-за нехватки специализированных шприцев.

Об этом сообщает Reuters.

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Кампания по вакцинации против COVID-19 начнется в Японии среду, однако существуют опасения, что миллионы доз вакцины Pfizer могут быть просто выброшены из-за нехватки специальных шприцев.

Как сообщается, Япония с населением в126 миллионов человек в прошлом месяце подписала контракт с Pfizer на закупку 144 миллионов доз вакцины, что достаточно для 72 миллионов человек.

Один флакон рассчитан на шесть инъекций, но для извлечения шести доз требуются специальные шприцы. В то время, обычным шприцем, можно извлечь лишь пять доз инъекций.

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Автор: Екатерина Лиманская