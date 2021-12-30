На фоне быстрого распространения штамма "Омикрон", в ВОЗ заявили об опасении сильных нагрузок на медработников и системы здравоохранения.

Страны Европы и США продолжают фиксировать рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусом. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал происходящее цунами, которое спровоцировало пересечение двух штаммов - "Дельты" и "Омикрона".

Причиной большей части новых случаев заболевания коронавирусом в мире в настоящее время является "Омикрон". Согласно проведенным исследованиям, он более заразен, чем все предыдущие штаммы, но не вызывает тяжелой формы заболевания, пишет Би-би-си.

Однако, по мнению Гебреисуса, "Дельта" также по-прежнему представляет угрозу населению и системам здравоохранения разных стран.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 284,6 млн человек, умерли - 5,4 млн.

Франция второй день подряд сообщает о 208 тыс. заболевших в сутки - это самый высокий показатель за все время пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США среднее суточное число новых случаев за прошедшую неделю составило 265,4 тыс, а в минувший понедельник было зарегистрировано более 440 тыс. заболевших.

При этом главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что это еще не пик. По его мнению, главный удар заражаемости придется на середину января 2022 года, учитывая численность населения страны и неудовлетворительные темпы вакцинации.

Рекордная заболеваемость наблюдается также в Великобритании, Дании, Португалии и Австралии.

В Польше в среду от коронавируса умерли 794 человека - самое большое число смертей в день за все четыре волны пандемии в стране. Почти все умершие не были вакцинированы, сообщают польские власти.

"Все это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения находятся на грани краха", - заявил глава ВОЗ.

Во многих развитых странах развернута кампания по предоставлению населению третьей, бустерной дозы вакцины. В Британии, например, ее получили уже 57% граждан старше 12 лет.

Однако Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что это может иметь обратный эффект и сделать пандемию более затяжной в глобальном смысле. По его словам, закупая вакцины для третьей дозы, богатые страны создают дефицит препаратов для бедных стран, где еще не все население получило даже первую прививку.

Таким образом, считает глава ВОЗ, создаются благоприятные условия для дальнейших мутаций и распространения вируса.

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