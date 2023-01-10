Организация нуждается в лучшем обмене информацией с Китаем.

Всемирная организация здравоохранения пока не видит непосредственной угрозы для европейского региона со стороны вспышки COVID-19 в Китае.

Однако, по словами директора европейского офиса ВОЗ Ханса Клюге, агентству требуется от Китая более подробная и регулярная информация для отслеживания развития ситуации, пишет AP.

"Мы не можем быть спокойны. … Мы признаем, что ряд стран, основываясь на принципе предосторожности, принимают некоторые меры. Для стран вполне разумно принимать меры предосторожности для защиты своего населения, пока мы ждем более подробной информации", – сказал Клюге и добавил, что любые ограничения должны вводиться на основе научных данных, быть пропорциональными и недискриминационными.

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Ситуация с коронавирусом в мире

С начала декабря власти Китая, реагируя на массовые протесты, отменили почти все свои внутренние COVID-ограничения. С 8 января 2023 года Китай решил открыться для международных путешествий – впервые за три года.

В течение последних недель в Китае наблюдается вспышка заболеваемости COVID-19. В третьей по численности населения провинции Хэнане заболело почти 90% населения. Кроме Хэнаня о массовых заражениях сообщили власти крупного портового города Циндао. Ожидается, что ситуация с распространением болезни в стране серьезно ухудшится к концу января, когда китайцы будут отмечать Лунный Новый год.

Несколько стран ввели начали требовать от путешественников из Китая тесты на COVID-19. Китай в ответ пригрозил принять ответные меры.

Ранее в январе Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что агентство обеспокоено на фоне распространения коронавируса по стране и отсутствия данных о вспышках от правительства Китая.

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