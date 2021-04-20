Девочку сразу в медучреждении подключили к аппарату ИВЛ.

В Виннице от осложнений коронавируса умер трехлетний ребенок. Девочка находилась в больнице несколько дней на ИВЛ.

Читайте такжеВ Одесской ОГА отрицают смерть 11-летней девочки от COVID-19Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяны Бондаренко.

По ее словам, ребенок попал в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

"Медики несколько дней пытались спасти юной пациентке жизнь. Впрочем она умерла. Девочке было 3 года и 8 месяцев. У нее был детский церебральный паралич", - говорится в сообщении.

Коронавирус у детей: что известно

Сейчас в Украине продолжается эпидемия коронавируса. К сожалению, этой коварной болезнью заражаются даже дети. Каждый родитель должен знать, какие симптомы коронавирусной инфекции у ребенка и как поступать при их обнаружении.

Симптомы COVID-19 у детей разнятся. Эти признаки также могут быть симптомами других ОРВИ, поэтому диагноз может поставить только врач. Но следующие симптомы должны насторожить родителей:

высокая температура;

астения;

повышенная плаксивость;

лающий кашель;

потеря обоняния;

боль в легких;

рвота и понос;

покраснение глаз;

сонливость.

Ранее считалось, что при коронавирусе не бывает насморка, однако исключать этот диагноз при наличии насморка не стоит.

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Автор: Ольга Робейко