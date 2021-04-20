В Виннице от осложнений коронавируса умер трехлетний ребенок. Девочка находилась в больнице несколько дней на ИВЛ.
Читайте такжеВ Одесской ОГА отрицают смерть 11-летней девочки от COVID-19Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяны Бондаренко.
По ее словам, ребенок попал в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии.
"Медики несколько дней пытались спасти юной пациентке жизнь. Впрочем она умерла. Девочке было 3 года и 8 месяцев. У нее был детский церебральный паралич", - говорится в сообщении.
Коронавирус у детей: что известно
Сейчас в Украине продолжается эпидемия коронавируса. К сожалению, этой коварной болезнью заражаются даже дети. Каждый родитель должен знать, какие симптомы коронавирусной инфекции у ребенка и как поступать при их обнаружении.
Симптомы COVID-19 у детей разнятся. Эти признаки также могут быть симптомами других ОРВИ, поэтому диагноз может поставить только врач. Но следующие симптомы должны насторожить родителей:
- высокая температура;
- астения;
- повышенная плаксивость;
- лающий кашель;
- потеря обоняния;
- боль в легких;
- рвота и понос;
- покраснение глаз;
- сонливость.
Ранее считалось, что при коронавирусе не бывает насморка, однако исключать этот диагноз при наличии насморка не стоит.
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