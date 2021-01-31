Более восьми миллионов жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.
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Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Британия 8 декабря первой из стран Запада начала вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer / Biontech. Для вакцинации человеку необходимо получить две дозы вакцины.
Кроме того, 4 января Британия начала использовать недорогую и легко транспортабельную вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.
Борис Джонсон ожидает, что к середине февраля появится перспектива смягчения некоторых мер.
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