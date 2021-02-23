Ранее планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса производства Pfizer / BionTech.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

"Вакцинация в Украине будет добровольной и вакцинация будет проводиться зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19 – это CoviShield (AstraZeneca), рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрированная вакцина Pfizer», - заявил он.

Вакцина Pfizer для Украины

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech. Однако поставка первой партии была отсрочена на неопределенный срок.

Сегодня в Украину доставили первую партию индийской вакцины CoviShield - уже завтра с ее помощью в Украине начнется вакцинация.

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Автор: Константин Гончаров