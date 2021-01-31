За сутки проведено менее 20 тысяч тестирований.

По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировано 1219455 случаев коронавирусной инфекции. Среди них - 22 707 летальных исходов.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, за минувшие сутки в стране зафиксировано 3177 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников.

За сутки госпитализированы 1960 человек, 79 больных скончались. 4126 пациентов выздоровели. Всего за сутки осуществлено 19 059 тестирований. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Всего за период пандемии в Украине от коронавируса выздоровели 1018784 человека.

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Автор: Дмитрий Захаров