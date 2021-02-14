Жертвами эпидемии в Украине на сегодня стали более 24 тысяч человек.

По состоянию на утро 14 февраля в Украине зафиксировано 1271143 случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки выявлено 3094 новых случаев.

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Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, в течение суток 45 больных с коронавирусом умерли. 1917 человек госпитализированы, 2002 – выздоровели.

За сутки осуществлено 19 211 тестирований (в частности методом ПЦР – 15 576, методом ИФА – 3 635).

С начала эпидемии от коронавируса в Украине выздоровели 1114301 человек. Общее количество летальных исходов - 24330.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров