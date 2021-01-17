За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Киевской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

За минувшие сутки, 16 января, в Украине зафиксировано 5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 116 больных умерли.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, среди новых больных - 177 детей и 236 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован 2131 человек. В то же время выздоровело 8 777 человек.

За сутки в Украине проведено 27 975 тестирований.

За все время пандемии в Украине заболело 1 160 682 человека, 865 960 больных выздоровели. Жертвами эпидемии стали 20 802 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров