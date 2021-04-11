За сутки умерли 235 человек, 5 034 больных выздоровели.

За минувшие сутки, 10 апреля, в Украине обнаружили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни. 4 694 человека госпитализированы.

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Об этом в утренней сводке сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. По его данным, среди новых больных - 524 ребенка и 181 медработник.

За сутки умерли 235 человек, 5 034 больных выздоровели.

В течение суток проведено 72 551 тестирования. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

За весь период пандемии в Украине выявлено 1 853 249 случаев COVID-19, среди них 37 014 - летальные. 1 410 860 человек выздоровели.

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Автор: Дмитрий Захаров