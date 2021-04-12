Всего в течение апреля 2020 года-марта 2021 года стационарную помощь в больницах получили почти 435 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Украине средняя нагрузка на врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, с февраля по март увеличилось вдвое - с 15 до 31 пациента на одну команду.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Facebook по результатам брифинга.

"Всего в течение апреля 2020 года - март 2021 года стационарную помощь в больницах получили почти 435 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых почти 18% лечились в условиях интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в марте больным предоставляли стационарную медицинскую помощь 3 250 команд. Средняя нагрузка на них в месяц увеличилась вдвое - с 15 пациентов до 31 на одну команду.

"Если говорить по учреждениях, то с высокой нагрузкой работали медицинские команды: Одесской городской больницы №5 - 125 пациентов; Могилев-Подольской окружной больницы интенсивного лечения - 107 пациентов; Криворожской инфекционной больницы №1, Винницкого областного специализированного территориального медицинского объединения "Фтизиатрия", Одесской городской клинической инфекционной больницы - по 101 пациенту на команду", - отметили в НСЗУ.

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Автор: Константин Гончаров