В Украине средняя нагрузка на врачей, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, с февраля по март увеличилось вдвое - с 15 до 31 пациента на одну команду.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Facebook по результатам брифинга.
"Всего в течение апреля 2020 года - март 2021 года стационарную помощь в больницах получили почти 435 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых почти 18% лечились в условиях интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Украине за сутки обнаружили почти 8 тысяч новых инфицированных COVID-19
Отмечается, что в марте больным предоставляли стационарную медицинскую помощь 3 250 команд. Средняя нагрузка на них в месяц увеличилась вдвое - с 15 пациентов до 31 на одну команду.
"Если говорить по учреждениях, то с высокой нагрузкой работали медицинские команды: Одесской городской больницы №5 - 125 пациентов; Могилев-Подольской окружной больницы интенсивного лечения - 107 пациентов; Криворожской инфекционной больницы №1, Винницкого областного специализированного территориального медицинского объединения "Фтизиатрия", Одесской городской клинической инфекционной больницы - по 101 пациенту на команду", - отметили в НСЗУ.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Украине за прошедшие сутки выявлено 7 тыс. 856 новых случаев COVID-19, умерли 287 человек, госпитализированы 2 тыс. 770 человек.
- За все время пандемии в стране коронавирусная болезнь была выявлена у 1 млн 861 тыс. 105 человек, от осложнений умерли 37 тыс. 301 человек.
- Ляшко рассказал, сколько госпитализаций в сутки выдержат ковид-больницы
- Две области могут перевести в" желтую " зону карантина - Ляшко
- В Украине фиксируют пиковые нагрузки на службу экстренной медпомощи - Минздрав
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram