На сегодня в Украине в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 уже записались почти 450 тысяч человек.

В Украине начали вакцинацию от коронавируса маломобильных групп населения и их опекунов китайской вакциной "Коронавак". Вакцинация продолжается еще медленнее, чем индийским "CoviShield".

Одна мобильная бригада - это врач и две медсестры за рабочий день может объехать не более 7 пациентов. Потому что за каждым вакцинированным дома должны наблюдать в течение получаса, чтобы не пропустить аллергическую реакцию, идет речь в сюжете ТСН.

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Вместе с тем на вакцинацию от COVID-19 наибольшее количество граждан записались в лист ожидания из Киева - 137 тыс. 891 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Он отметил, что кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине продолжается.

"С 1 марта люди, которые хотят вакцинироваться, могут записаться в лист вакцинации. С учетом этапности проведения национальной кампании людям из списка будет предложено записаться в пункт прививки на конкретную дату и время. То, что человек не записался в лист ожидания, не является ограничением для проведения вакцинации в будущем", - заявил он.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания на вакцинацию записались 449 тыс. 960 человек", - добавил Кучер.

По его словам, больше всего записываются граждане от 21 до 39 лет, меньше всего - категория граждан старше 80 лет.

"Наибольшее количество граждан записались в лист ожидания из Киева - 137 тыс. 891 человек", - отметил Кучер.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине для применения зарегистрированы вакцины Pfizer/ BioNTech, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

13 апреля начались прививки вакциной CoronaVac.

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 403 тыс. 553 человека. За сутки против COVID-19 привито 15 тыс. 152 человека.

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Автор: Константин Гончаров