В Украине начали вакцинацию от коронавируса маломобильных групп населения и их опекунов китайской вакциной "Коронавак". Вакцинация продолжается еще медленнее, чем индийским "CoviShield".
Одна мобильная бригада - это врач и две медсестры за рабочий день может объехать не более 7 пациентов. Потому что за каждым вакцинированным дома должны наблюдать в течение получаса, чтобы не пропустить аллергическую реакцию, идет речь в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Украине от осложнений COVID-19 умерли уже 38 тысяч человек
Вместе с тем на вакцинацию от COVID-19 наибольшее количество граждан записались в лист ожидания из Киева - 137 тыс. 891 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.
Он отметил, что кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине продолжается.
"С 1 марта люди, которые хотят вакцинироваться, могут записаться в лист вакцинации. С учетом этапности проведения национальной кампании людям из списка будет предложено записаться в пункт прививки на конкретную дату и время. То, что человек не записался в лист ожидания, не является ограничением для проведения вакцинации в будущем", - заявил он.
"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания на вакцинацию записались 449 тыс. 960 человек", - добавил Кучер.
По его словам, больше всего записываются граждане от 21 до 39 лет, меньше всего - категория граждан старше 80 лет.
"Наибольшее количество граждан записались в лист ожидания из Киева - 137 тыс. 891 человек", - отметил Кучер.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Как сообщал УНИАН, в Украине для применения зарегистрированы вакцины Pfizer/ BioNTech, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.
- 13 апреля начались прививки вакциной CoronaVac.
- В Украине с начала вакцинальной кампании привито 403 тыс. 553 человека. За сутки против COVID-19 привито 15 тыс. 152 человека.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram