Сейчас рекомендуется делать вторую бустерную дозу только пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

В сентябре всем гражданам Украины разрешат сделать вторую бустерную вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для "Укринформу".

По его словам, сейчас рекомендуется делать вторую бустерную дозу только пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

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"Скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, до середины сентября", - отметил Кузин.

Санврач добавил, что в таком случае желающему сделать второй бустер не будут отказывать в пункте вакцинации. Он подчеркнул, что второй бустер поможет защититься от штамма "Омикрон", поскольку пока неизвестно, как дальше будет развиваться мутация вируса.

"Если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер, то, безусловно, человек должен прийти и привиться, потому что по сути неполный курс прививок не имеет такой защиты, как полный", - подытожил Кузин.

Напомним, в августе в Волынской области обнаружили первый случай новой разновидности коронавирус "Омикрон"ВА.5, вызвавший рост заболеваемости и смертности в Европе.

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