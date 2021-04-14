В НАНУ отметили, что снижение количества заражений происходит в более чем половине областей Украины.

В Украине пройден пик новых выявлений COVID-19 за день, однако по летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения смертей можно ожидать на следующей неделе.

Об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 7-13 апреля рабочей группы Национальной академии наук Украины.

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"За неделю 7.04-13.04.2021 г. в Украине был пройден пик количества новых выявлений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - говорится в докладе. В НАНУ отметили, что снижение количества новых выявлений происходит в более чем половине областей Украины.

Указывается, что по летальным случаям пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества смертей можно ожидать на следующей неделе.

По количеству новых госпитализаций Украина также проходит пиковый период. Количество новых госпитализаций начало медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет.

Ученые отметили, что улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели.

Позитивность образцов тестов в течение последней недели снизилась с 33,3% до 32,4% на фоне уменьшения объемов тестирования, что является еще одним индикатором положительной динамики.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина достигла пика третьей волны заболеваемости COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко