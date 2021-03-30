По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа по выработке пакета инициатив по "постковидной" реабилитации.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно, необходима "постковидная" реабилитация от осложнений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

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"Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных "постковидных" осложнений", - отметил он.

По словам министра, организована рабочая группа по наработке пакета инициатив по "постковидной" реабилитации, в том числе, и в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья, то есть НСЗУ в рамках своей оплаты медицинской помощи будет платить и за "постковидную" реабилитацию.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение этого года", - отметил Степанов.

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Автор: Константин Гончаров