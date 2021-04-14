За сутки в Украине обнаружили 14 553 новых случая COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

В Украине вчера, 13 апреля, обнаружили 14 553 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 612 детей и 426 медработников. Также 12 384 пациентов выздоровели, а 467 - умерли от осложнений заболевания. В больницы попали 5 063 человека с подозрением или диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 887 338 случаев COVID-19, из них 1 442 618 человека выздоровели и 38 225 — умерли от осложнений.

По данным сайта Worldometers, Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 4 позицию.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории за сутки сделали 134 342 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 54 353, методом ИФА — 22 539. Также сделали 57 450 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине осуществили более 8,7 млн ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. С того времени прививку сделали 403 553 человека.

За минувшие сутки, 13 апреля, прививки получили 15 152 человек. Больше всего вакцинированных в г. Киев (1970), Львовской (2670) и Днепропетровской (1710) областях. Вместе с тем в Киевской и Черкасской областях не сделали ни одной прививки.

Прививка проводилась 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 людей.

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Автор: Виктория Гордиенко