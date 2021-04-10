За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - более чем 1,6 тысячи инфицированных.

В Украине по состоянию на утро 10 апреля обнаружили еще 17 463 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, вирус подтвердили у 684 детей и 394 медиков.

Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава в Telegram.

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Отмечается, что в пятницу 4 709 человек госпитализировали с осложнениями, в то же время 10 722 выздоровели, а 398, к сожалению, умерли.

За все время пандемии в Украине заболели 1 841 137 человек, из них 1 405 826 выздоровели, а 36 779 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1133) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 10 апреля 2021 года

В Киеве за сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 605 человек, 51 больной умер. Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Всего в столице с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 175 тыс. 872 человек.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 16 лет.

За сутки в городе госпитализированы 158 больных COVID-19 и еще 497 человек с подозрением на коронавирусную болезнь и с пневмониями.

За прошедшие сутки 51 киевлянин умер в результате осложнений COVID-19 (всего с начала пандемии - 3 тыс. 848), а 695 - преодолели коронавирус (всего - 110 тыс. 832).

Больше всего случаев заболевания вчера выявили в Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233) районах столицы.

Вакцинация от коронавируса в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки прививки от COVID-19 получили 19 тыс. 858 человек. Как сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, с начала прививочной кампании в стране привито 373 тыс. 002 человека.

Больше всего прививок в сутки медики сделали в Днепропетровской - 2 тыс. 330, Киевской - 1 тыс. 970 и Львовской областях - 1 тыс. 910, а также в Киеве - 1 тыс. 850.

Вакцинация проводилась 143 мобильными бригадами по иммунизации и в 867 пунктах прививки.

По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 435 тыс. 451 человек.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Авторы: Яна Ставская, Антонина Доломанжи