В Украине по состоянию на утро 10 апреля обнаружили еще 17 463 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, вирус подтвердили у 684 детей и 394 медиков.
Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава в Telegram.
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Отмечается, что в пятницу 4 709 человек госпитализировали с осложнениями, в то же время 10 722 выздоровели, а 398, к сожалению, умерли.
За все время пандемии в Украине заболели 1 841 137 человек, из них 1 405 826 выздоровели, а 36 779 умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1133) областях.
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