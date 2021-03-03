По его словам, рост заболеваемости связан с тем, что люди «немного расслабились» после послаблений карантина.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что в Украине начинается новая волна заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Судя по тому, что у нас идет рост (заболеваемости COVID-19 - УНИАН) каждый день. Сегодня - это более 7 тыс. заболевших COVID-19 за последние сутки. Я не вижу разницы, какой это именно штамм. У нас был маленький локдаун для COVID-19, когда у нас было по 2-5 тыс. На сегодняшний день все, к сожалению, растет. Я так думаю, что мы выходим на очередную волну заболеваемости COVID-19», - заявил Радуцкий.

По его словам, это наблюдается также и в Европе, и в США. «Единственное, что на сегодняшний день может это остановить, - это появление коллективного иммунитета. Вакцинация - это самый действенный способ для появления коллективного иммунитета, но у нас должно быть привито не менее 60% населения страны», - подчеркнул он.

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«К сожалению, мы немножко расслабились, я это вижу по залу Верховной Рады, даже народные депутаты забывают надеть маску, забывают соблюдать социальную дистанцию - я думаю, что две-три недели после зимнего усиленного карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились... начали больше пренебрегать карантинными мерами и имеем рост», - добавил Радуцкий.

Также он отметил, что рост количества больных может быть связан с мутациями коронавируса.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 тыс. 235 новых случаев COVID-19, в частности заболели 429 детей и 319 медработников.

С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 364 тыс. 705 человек, выздоровели - 1 млн 182 тыс. 036. Кроме того, зафиксировано 26 тыс. 397 летальных случаев.

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Автор: Константин Гончаров