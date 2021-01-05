По информации СМИ, правительство также может сократить длительность локдауна или смягчить его условия.

Украинские власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия.

Об этом изданию "Страна" сообщил источник в Офисе президента.

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Ранее сообщалось, что локдаун в Украине планируют ввести с 8-го по 24-е января.

Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, уточнив что сейчас в ОП изучают статистику.

"В ближайшие дни будет принято окончательное решение. После всех за и против", - заявил Подоляк.

Кроме того, пресс-секретарь главного санитарного врача Виктора Ляшко сообщила “Стране”, что завтра, 6 января, на заседании Кабмина будут рассматривать изменения в постановление правительства о введении локдауна с 8 по 24 января.

“По результатам заседания Кабмина станет понятно, будет ли дополнительно вноситься вопрос о переносе локдауна или его изменении”, - заявила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности: заведений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров); развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы); учебных заведений (школы и университеты), за исключением детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Заведения питания будут работать только по услуге «на вынос» или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи без ожидания внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и обучение.

Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.

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Автор: УНИАН