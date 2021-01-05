Украинские власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия.
Об этом изданию "Страна" сообщил источник в Офисе президента.
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Ранее сообщалось, что локдаун в Украине планируют ввести с 8-го по 24-е января.
Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, уточнив что сейчас в ОП изучают статистику.
"В ближайшие дни будет принято окончательное решение. После всех за и против", - заявил Подоляк.
Кроме того, пресс-секретарь главного санитарного врача Виктора Ляшко сообщила “Стране”, что завтра, 6 января, на заседании Кабмина будут рассматривать изменения в постановление правительства о введении локдауна с 8 по 24 января.
“По результатам заседания Кабмина станет понятно, будет ли дополнительно вноситься вопрос о переносе локдауна или его изменении”, - заявила пресс-секретарь.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
На этот период предусмотрено ограничение деятельности: заведений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров); развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы); учебных заведений (школы и университеты), за исключением детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
Заведения питания будут работать только по услуге «на вынос» или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи без ожидания внутри.
Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и обучение.
Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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