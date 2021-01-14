Глава Минздрава Фахреттин Коджа первым в стране привился от коронавируса, чтобы "дать пример" гражданам.

В Турции сегодня стартовала вакцинация против COVID-19.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что вакцины были доставлены на склады системы общественного здравоохранения в провинции, сообщает агентство Анадолу.

Первыми прививки получат медработники.

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Также сообщается, что глава Минздрава первым в Турции привился от коронавирусной инфекции. Вакцинация была проведена в присутствии журналистов.

Отмечается, что таким образом министр на личном примере продемонстрировал безопасность китайской вакцины CoronaVac, подчеркнув, что прививка - наиболее действенный способ снижения уровня распространения опасной болезни.

Он также призвал чиновников пройти вакцинацию, чтобы "дать пример" общественности.

Ранее в Турцию из Китая была доставлена первая партия вакцины объемом в 3 млн доз.

Как сообщал УНИАН, Турция одобрила использование вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac, которую планирует закупить Украина.

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Автор: Инна Андалицкая