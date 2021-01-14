В Турции сегодня стартовала вакцинация против COVID-19.
Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что вакцины были доставлены на склады системы общественного здравоохранения в провинции, сообщает агентство Анадолу.
Первыми прививки получат медработники.
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Также сообщается, что глава Минздрава первым в Турции привился от коронавирусной инфекции. Вакцинация была проведена в присутствии журналистов.
Отмечается, что таким образом министр на личном примере продемонстрировал безопасность китайской вакцины CoronaVac, подчеркнув, что прививка - наиболее действенный способ снижения уровня распространения опасной болезни.
Он также призвал чиновников пройти вакцинацию, чтобы "дать пример" общественности.
Ранее в Турцию из Китая была доставлена первая партия вакцины объемом в 3 млн доз.
Как сообщал УНИАН, Турция одобрила использование вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac, которую планирует закупить Украина.
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