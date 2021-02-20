Прикарпатье остается лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в Украине.

Из-за роста числа новых больных COVID-19 в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю остановят работу кафе и ресторанов.

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Об этом в эфире программы Свобода Савика Шустера сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

По его словам, соответствующие решения уже были приняты в среду местными профильными комиссиями.

Маршрут распространения болезни Ляшко связал с туризмом.

«Если проанализировать сегодня вспышки, которые у нас есть в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, это три наиболее критически растущие области по количеству случаев. Мы можем четко отследить, что это – маршруты, связанные с массовым передвижением туристического бизнеса. Поэтому комиссиями на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общепита», – сказал он.

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу.

Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать минимум с 22 по 28 февраля.

По состоянию на 20 февраля в регионе выявили 738 новых больных. Таким образом, область остается лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в Украине.

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Автор: УНИАН