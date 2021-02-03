Покойный боролся с коронавирусной болезнью более полумесяца.

В Тернополе больной коронавирусом мужчина покончил с собой в больнице. Он перерезал себе сонную артерию прямо на глазах у медиков.

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Как сообщает ТСН, мужчина почти двадцать лет проработал в налоговой службе Тернопольщины. Коллеги вспоминают его как очень жизнерадостного человека.

Покойный боролся с коронавирусной болезнью более полумесяца. Сперва дома, под присмотром семейного врача. Однако через 10 дней его доставили в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Врачи говорят, что сразу заметили у мужчины суицидные настроения.

"В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он имеет очень тяжелую форму" ковида", он заразил очень много людей, что человек, который вот так поступил, он не имеет права на жизнь", - рассказывает директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

По словам медиков, это было лишь внушением больного, ведь в период его болезни на месте работы заболел лишь один человек. Его родная мать и жена тоже были здоровы. Врачи даже приводили к мужчине психолога, но он отказался от его услуг.

Пациента перевели в палату под постоянный надзор медиков. На их глазах он и покончил с собой, ранив себя ножом.

"Была проведена беседа с родственниками и врачом-психиатром по дальнейшей тактике, возможного перевода в психдиспансер и в 19 часов на глазах у медицинского персонала он совершил этот акт", - подытожил Ярослав Чайковский.

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Автор: УНИАН