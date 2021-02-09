Врачей подозревают в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть больной.

Сумская местная прокуратура 8 февраля согласовала сообщение о подозрении врачу-терапевту и врачу-анестезиологу Сумской областной клинической больницы из-за смерти женщины, которую те отказались госпитализировать.

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Как сообщается на сайте прокуратуры следствие установило, что вечером 19 апреля бригада скорой медицинской помощи доставила 78-летнюю женщину в сумской медицинский клинический центр инфекционных болезней с подозрением на пневмонию. Пациентку осмотрела врач-инфекционист, которая также провела экспресс-тест на «COVID-19». Врач исключила инфекционное заболевание, после чего выписала направление для дальнейшей госпитализации больного в областную больницу, поскольку уровень сахара в крови пациентки был критически высоким.

Тогда бригада скорой доставила пациентку в областную больницу на ул. Ковпака, 18. Несмотря на то, что тест на «COVID-19» у женщины был отрицательным, а ее состояние существенно ухудшилось, врач-терапевт не впустил медиков с больным в приемное отделение. Зато в грубой форме потребовал, чтобы везли ее в другое отделение, поскольку экспресс-тест может быть недостоверным.

Бригада скорой после этого доставила пациентку в областную больницу на ул. Троицкая, 48. Несмотря на то, что медики скорой звонили в это отделение и предупреждали о критическом состоянии женщины, двери приемного отделения были закрыты. Через 10 минут к пациентке вышел врач-анестезиолог, который также отказался госпитализировать больную, ссылаясь на карантинные ограничения. К тому времени с момента госпитализации женщины прошло уже около двух часов.

Медики скорой вызвали полицию, после чего перевели пациентку в приемное отделение. Там уже констатировали ее смерть.

Согласно выводам экспертов, своевременное неоказание медицинской помощи пациентке врачом-терапевтом и врачом-анестезиологом Сумской областной клинической больницы находятся в прямой причинной связи с наступлением ее смерти. Врачей подозревают в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть больной (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Врач-анестезиолог получил сообщение о подозрении, однако врач-терапевт по вызову в органы следствия не явился, в настоящее время решается вопрос о вручении ему указанного процессуального документа.

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Автор: УНИАН