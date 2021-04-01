Путаница приостановила будущие поставки доз указанной вакцины в США.

Рабочие завода в Балтиморе (США), который производит две вакцины от коронавируса, случайно смешали ингредиенты препаратов несколько недель назад, испортив около 15 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson.

Об этом пишет NYT.

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Путаница остановила будущие поставки доз указанной вакцины в США на время проведения расследования.

Johnson&Johnson приняла меры по усилению контроля за работой завода, чтобы в дальнейшем избежать подобных провалов.

В то же время это не касается доз, которые на сегодня доставляются и используются по всей стране, поскольку они были изготовлены в Нидерландах. Однако все последующие поставки вакцины в количестве десятков миллионов доз должны были поступить уже с завода в Балтиморе.

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Автор: Яна Ставская