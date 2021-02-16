Ученые намерены продолжить свои исследования и набрали новую группу кормящих матерей.

Матери, болеющие коронавирусом, не передают вирус своим новорожденным детям. Но при этом младенцы при кормлении грудью получают антитела, которые могут нейтрализовать коронавирус.

Об этом говорится в новом исследовании ученых США, которые изучили 37 образцов грудного молока, предоставленные 18 женщинами, у которых был диагностирован COVID-19, пишет Daily Mail.

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"Мы хотим изолировать мать от ее ребенка только в том случае, если это необходимо с медицинской точки зрения", – пояснила доктор Бриджит Янг.

Команда из Медицинского центра Университета Рочестера в Нью-Йорке сообщила, что ни один из образцов не содержал генетического материала вируса или антигенов, которые представляют собой белки, обнаруженные на поверхности вируса. В то же время почти две трети образцов содержали антитела, специфичные к коронавирусу.

"Мы обнаружили высокий уровень IgA – обычных антител в крови и в других биологических жидкостях – в грудном молоке", – сообщил доктор, профессор микробиологии и иммунологии Марк Сангстер.

Ученые намерены продолжить свои исследования и набрали новую группу кормящих матерей. Медики хотят выяснить, как вакцина COVID-19 будет влиять на грудное молоко.

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Автор: УНИАН