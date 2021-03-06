В Украине от COVID-19 вакцинировали уже более 15 тысяч человек.

К концу 2021 года от коронавируса надо вакцинировать 30 миллионов граждан.

Об этом в эфире Украина 24 заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

Читайте такжеНакануне выходных подтвержденных случаев COVID-19 в Украине стало меньше

"Нам надо иммунизировать 30 миллионов граждан до конца года – это просто необходимо было бы сделать. И если мы этого не сделаем, будет очень плохо", – предупредил академик.

Ученый пояснил, что распространяются все новые варианты вируса, которые будут менее чувствительны, а некоторые вообще будут иметь "иммунитет" к существующим вакцинам.

"Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся новые варианты коронавируса, это будет очень плохо для нашего населения", – предостерег Комисаренко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН