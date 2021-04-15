Городские власти обязали мобильные рейдовые группы усилить контроль за соблюдением карантина.

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в Ривне постепенно ослабляются отдельные карантинные ограничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

Читайте такжеКиев с утра "сковали пробки: движение затруднено на мостах и проспектах (карта)

14 апреля ослабление карантина поддержала комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которое пройдет в несколько этапов.

С четверга, 15 апреля, в городе возобновляют бесплатный проезд в общественном транспорте для льготников без ограничений во времени и с соблюдением всех противоэпидемических требований.

С понедельника, 19 апреля, в образовательных учреждениях города начнется обучение в очной форме для учащихся 1-11-х классов. Школы эстетического воспитания и заведениям клубного типа также смогут полноценно работать.

Городская власть обязала мобильные рейдовые группы усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий в дошкольных учебных заведениях, заведениях общественного питания, физической культуры и спорта, рынках и продовольственных и непродовольственных заведениях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская