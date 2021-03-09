Народный депутат отметил, что в Украине наиболее опасная эпидемиологическая ситуация наблюдается в западных областях.

В Украине кампания по вакцинации проходит втрое медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что темпы распространения коронавируса растут по всей Европе. В Германии и Чехии продолжается локдаун, в Эстонии усиленный карантин начнет действовать со среды, в Словакии ввели комендантский час.

Радуцкий отметил, что в Украине наиболее опасная эпидемиологическая ситуация наблюдается в западных областях.

В частности, отметил он, в Ивано-Франковской области 10 медицинских учреждений, где лечат больных COVID-19, заполнены на 100%. Решается вопрос о начале работы мобильного госпиталя для лечения таких больных.

«Остановить эпидемию может только коллективный иммунитет. А его можно достичь только благодаря вакцинации большинства населения. Но пока этот процесс в три раза медленнее, чем планировал Минздрав. Привито чуть больше 20 тысяч украинцев», - констатировал депутат.

При этом Радуцкий подробно рассказал о причинах медленной вакцинации от COVID-19.

По его словам, еще до старта прививочной кампании не было готово достаточное количество мобильных бригад. В некоторых регионах на прошлой неделе работали одна-две бригады. На этой неделе развернуто обучение дополнительных бригад. На сегодня 130 бригад, до конца недели, как уверяют в Минздраве, подготовят 200 бригад.

«Расчетная «мощность» одной бригады составляет 80-100 прививок в сутки. То есть теоретически мы можем выйти на уровень 15-20 тыс. прививок в сутки. Но мотивированы ли бригады работать на максимальную мощность?» - отметил Радуцкий.

Тариф Национальной службы здоровья за каждую первую прививку составляет 25 грн, 65 грн за вторую (8 тыс. грн платится на этапе формирования бригады).

«Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию. Из некоторых регионов поступает тревожная информация - медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти средства», - добавил депутат.

Радуцкий считает, что нужно финансово мотивировать непосредственно работников бригад и четко определить сумму, которую они получают за каждую прививку.

«Медики должны быть заинтересованы в том, чтобы привилось как можно большее количество людей. Один из рецептов - зафиксировать соответствующую норму в коллективном договоре работников медицинского учреждения», - убежден он.

«Конечно, и местной власти, которая отвечает за вопросы маршрутизации, надо больше внимания уделять эффективности работы бригад, минимизации случаев утилизации вакцины. И, конечно, надо усиливать пропагандистскую кампанию. Минздрав позволил использовать остатки вакцины для вакцинирования общественных деятелей с целью популяризации вакцинации. И это правильно. В то же время всегда можно поставить под сомнение – относится ли, например, известный блоггер к общественным деятелям», - написал Радуцкий.

При этом он добавил, что некоторым главным врачам уже передают «приветы» из правоохранительных органов.

«Что, конечно, не мотивирует их действовать активно и привлекать известных людей к пропаганде вакцинации», - резюмировал глава профильного парламентского комитета.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки делают медикам, работающим с больными COVID-19, бригадам скорой помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующим на наличие коронавируса, жителям и персоналу домов для людей почтенного возраста, военнослужащим в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли привиться от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине прививки делают вакциной CoviShield, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca и произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 был привит 1 тыс. 171 человек. С начала кампании вакцинировано 19 тыс. 118 человек.

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Автор: Константин Гончаров