С начала прививочной кампании привиты 857 тысяч 798 человек.

За минувшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 36 тысяч 046 человек.

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Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, больше всего прививок зарегистрировано в Киеве (5 тысяч 032), Днепропетровской (3 тысячи 574) и Львовской (3 тысячи 215) областях.

С начала прививочной кампании привиты 857 тысяч 798 человек.

По состоянию на 7 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 525 тысяч 881 человек.

Коронавирус в Украине и мире

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Автор: Светлана Закелова