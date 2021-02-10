Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечает, что уровень летальности от COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса значительно выше, чем где-либо в мире.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"На сегодняшний день мы концентрируем все данные, которые получаем, в том числе от наших специальных органов ... Но даже по той статистике, которую я могу вам сегодня дать, которая обнародована из открытых источников и даже самими оккупационными администрациями, видно следующее: уровень летальности от COVID-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - сказал Резников.
Он добавил, что, например, оккупационная администрация в Донецке публикует статистику, согласно которой летальность от COVID-19 там 8,6%.
"Это в 4,5 раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине. В ноябре-декабре летальность вообще составляла 11%. То есть, каждый 9-й умирал от этого заболевания. И это считая тех, кто умер от пневмонии, которую они тоже скрывают, на самом деле настоящий COVID", - сказал чиновник.
По его словам, в Луганске уровень летальности составляет 8,7%.
"С одной стороны, это говорит о том, что люди просто не имеют возможности получить элементарную помощь, нет лекарств, нет врачей. А с другой стороны, что уровень тестирования у них очень низкий. Тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы", - подчеркнул Резников.
На фоне этого, напомнил он, оккупационные администрации блокируют контрольные пункты въезда-выезда.
"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - сказал представитель правительства.
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