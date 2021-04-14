Мужчине грозит несколько лет тюрьмы.

В Польше правоохранители арестовали гражданина Украины, который по прибытии в Варшаву получил положительный тест на коронавирус, но отказался уйти в самоизоляцию.

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Как сообщает in Poland, 43-летний украинец прилетел в Польшу из Киева. У него оказался положительный тест на коронавирус.

Медицинская служба варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена направила иностранца в специальный дом для прохождения самоизоляции. Однако украинец создавал проблемы с самого начала пребывания в изоляторе.

Украинец поднял шум и предпринял несколько попыток побега, пока наконец не покинул заведение без ведома персонала.

Медики немедленно обратились в полицию. Скоро правоохранители установили, что мужчина заказал такси и поехал в арендованную квартиру. Затем он отправился за покупками к киоску неподалеку.

Украинца задержали, ему грозит несколько лет тюрьмы.

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Автор: Дмитрий Захаров