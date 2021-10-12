Одесский регион через несколько дней может попасть в "красную" зону.

В Одесской области опорные больницы, которые принимают пациентов с COVID-19, заполнены более чем на 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила руководитель департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

"На сегодня загруженность кроватей - 72%. При этом в реанимациях 80% – пациенты пожилого возраста", - заявила чиновник, призвав всех вакцинироваться от коронавируса.

Она добавила, что при таких условиях (загруженности больниц) регион через сутки или двое может перейти в "красную" зону эпидопасности.

"Тогда будет полный локдаун", - подчеркнула Одарий-Захарьева.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, за последние сутки в регионе зафиксировано 816 новых случаев COVID-19.

Читайте такжеВ Одессе от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка - соцсети

Кроме этого, на Волыни вспышки COVID-19 зафиксировали в 16 учебных заведениях. Больше всего вспышек - в Луцком и Камень-Каширском районах.

Об этом сегодня во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе заявила главный государственный санитарный врач области Наталья Янко.

По ее словам, вспышки COVID-19 зарегистрированы в 16 образовательных учреждениях на территории всех районов области.

В частности, в Луцком районе обнаружили 5 вспышек. Они зафиксированы в Волынском областном специализированном доме ребенка (г. Луцк), Киверцовском медицинском колледже, Княгининовском лицее, а также в детсадах №3 и №19 в Луцке

"Во Владимир-Волынском районе – 3 вспышки: один в дошкольном учреждении города Нововолынск, лицеях Нововолынска и Иваничей", - рассказала она.

По информации Янко, в Камень-Каширском районе зарегистрировано 5 вспышек: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полицы, Черче и в лицее №2 г. Камень-Каширский. В Ковельском районе очаги заболеваемости выявили в школе и детсаду пгт Турийск, а также в областном лицее с усиленной физподготовкой.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Светлана Макринская, Лариса Козовая