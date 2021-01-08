В комментариях к публикации пользователи шутят, что таким образом в стране предлагают решить проблему низкой рождаемости.

В одном из супермаркетов Одессы «карантинные» ограничения на ассортимент внезапно коснулись презервативов.

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Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале издания «Думская».

На нем можно видеть, что стойка со средствами контрацепции у кассы заклеена желтой лентой. Сверху висит уведомление о карантинных ограничениях.

В комментариях к публикации пользователи шутят, что таким образом в стране предлагают решить проблему низкой рождаемости.

В то же время многие отмечают, что фактически покупатель имеет возможность взять любой товар в «запрещенном» отделе и пробить его на кассе.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Запрещается деятельность бытовых магазинов.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим.

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Автор: Дмитрий Захаров