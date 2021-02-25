Первым человеком, сделавшим прививку, стал детский врач-инфекционист.

Сегодня в Одессе стартовала вакцинация от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков.

По его словам, в Одесскую область поступило 25,9 тыс. доз индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).

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В первую очередь, вакцинация положена медикам опорных больниц, которые постоянно контактируют с людьми, инфицированными коронавирусом.

По словам директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, сегодня начался первый этап вакцинирования – с Одесской городской инфекционной клинической больницы, которая является основным опорным медучреждением региона по лечению больных COVID-19.

На сегодня запланировано вакцинирование первой группы желающих – 60 медиков указанной больницы.

По словам чиновницы, первым человеком, сделавшим прививку, стал врач-инфекционист Сергей Костенко – заведующий детским отделением инфекционной больницы.

Завтра, 26 февраля, привьются 67 медиков ГКБ №5, 1 марта – столько же сотрудников ГКБ №10, 2 марта – 47 медиков в ГКБ №1. На 3 марта запланирована вакцинация сотрудников двух медучреждений – роддома №2, в котором находятся женщины с COVID-19 (более 40 сотрудников), и детской клинической больницы №3 – 18 человек.

Затем, по плану, вакцину получат Центр социально значимых болезней (36 человек), больница железнодорожников (18 желающих), Одесский областной медицинский центр (129 человек) и пр.

Как отметила Одарий-Захарьева, всего изъявили желание вакцинироваться от коронавируса порядка 4 тыс. человек.

По словам директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Елены Якименко, непосредственно в областном центре проводить вакцинацию будут три мобильные бригады.

В общей сложности, в регионе задействуют 10 таких бригад, каждая мобильная группа состоит из врача и двух медсестер.

В Одессе изъявили желание вакцинироваться 1 тыс. 28 горожан.

Коронавирус в Одесской области: последние данные

По словам Главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, по уровню заболевания COVID-19 Одесский регион занимает 13 место в Украине, уровень заболеваемости превосходит средний по стране на 3,4%.

По состоянию на утро, 25 февраля, в общей сложности в регионе зарегистрировано 85 тыс. 166 случаев коронавируса, в том числе 38 тыс. 163 – у жителей Одессы.

Вакцинация от коронавируса в Украине

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников против COVID-19.

Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

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Автор: Лариса Козовая