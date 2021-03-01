Десятки медиков, ранее пожелавших вакцинироваться, отказались прививаться препаратом AstraZeneca (Covishield).

В Одессе после прививки от COVID-19 у многих медработников ухудшилось состояние здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко во время доклада о проведении вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Одессе 25 февраля.

«Вакцинированы 60 медицинских работников: 40 – городской клинической инфекционной больницы, 20 – неотложной помощи и экстренной помощи. На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния… 26 сотрудников больницы по разным причинам отказались от вакцинации», - сказала чиновница.

По ее данным, 26 февраля вакцинировали сотрудников ГКБ №5: из запланированных 67 человек прививки сделали только 27. В этот же день вакцинировали 43 сотрудника неотложной помощи, ГКБ № 11.

«Есть жалобы на ухудшение здоровья», - добавила Якименко.

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Она уточнила, что подготовка к вакцинации началась еще с декабря прошлого года. В частности, были подготовлены соответствующие списки желающих, которые подпадают под первый и второй этапы вакцинации от COVID-19.

В список вошли 1 тыс. 28 человек, из которых 496 – медработники, работающие в стационарах опорных больниц, где проходят лечение больные COVID-19, девять сотрудников лаборатории, где проводят обследование на коронавирус, 231 – сотрудник станции неотложной медицинской помощи, 292 – работники и подопечные специализированных учреждений.

Однако, как отметила Якименко, часть медиков из указанного списка от вакцинации отказались.

Как пояснила руководитель департамента, изначально предполагалась, что в Одессу поступит вакцина производства США BioNTech/Pfizer.

«Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca (Covishield) (индийского производства – УНИАН), и люди начали отказываться…», - добавила чиновница.

В то же время она отметила, что сама вакцинация в городе проходит по утвержденному графику (плану). С целью вакцинации горожан созданы три мобильные бригады.

На сегодня, 1 марта, запланировано вакцинирование сотрудников Одесской ГКБ №10, 2 марта – 47 медиков в ГКБ №1. На 3 марта запланирована вакцинация сотрудников двух медучреждений – роддома №2, в котором находятся женщины с COVID-19, и детской клинической больницы №3.

Вакцинация от коронавируса в Одессе: что известно

25 февраля в Одессе стартовала вакцинация от COVID-19.

По информации заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Бориса Волошенкова, в Одесскую область поступило 25,9 тыс. доз индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).

Первый этап вакцинации начался с Одесской городской инфекционной клинической больницы, которая является основным опорным медучреждением региона по лечению больных COVID-19. Планировалась вакцинирование первой группы желающих – 60 сотрудников указанной больницы.

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Автор: Лариса Козовая