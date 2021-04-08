По словам мэра города Геннадия Труханова, в опорных больницах кислорода осталось до завтрашнего утра.

В Одессе из-за дефицита кислорода и нехватки медперсонала осложнилась ситуация с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщил мэр города Геннадий Труханов.

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По его словам, в настоящее время в Одессе инфицированных коронавирусом принимают 7 муниципальных лечебных учреждений, в которых создано 1 тыс. 33 койко-места, из которых 380 - реанимационных.

«И все больницы – под завязку», - добавил Труханов.

Он объяснил, что одна из основных проблем – острая нехватка медицинского персонала.

Мэр привел в пример ГКБ №8, которая с 24 марта начала принимать больных COVID-19. По словам Труханова, в больнице создано 120 мест для инфицированных людей, но заполнены они наполовину. Как пояснил мэр, прием был начат с 40 пациентов, так как в больнице не хватало медиков. Позднее сотрудникам этой ГКБ начали помогать интерны Одесского медицинского университета, и поэтому количество пациентов удалось увеличить до 60.

Кроме того, как отметил Труханов, город своевременно закупил кислородное оборудование, но концентраторы наполовину пустые, так как кислорода нет.

«Не хочу никого пугать, но, по существу, кислорода осталось до утра. Сегодня ночью мы будем предпринимать меры, чтобы доставить кислород», - пообещал мэр.

О нехватке медиков и кислорода также заявил председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

Коронавирус в Одессе

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 550 одесситов, в целом по региону зарегистрировано 1 тыс. 142 новых случая заболевания. С начла пандемии в области выявлены 117 тыс. 549 случаев COVID-19, из них 54 тыс. 977 - в Одессе.

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Автор: Лариса Козовая