Женщина умерла, пока ее внук ездил к волонтерам за кислородным концентратором.

Сегодня в Одессе 82-летняя женщина с низкой сатурацией умерла в день выписки из больницы.

Читайте такжеЗапорожская и Хмельницкая области 9 апреля перейдут в "красную" зону

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, который оказывает помощь больным COVID-19.

Она отмечает, что волонтеры еще в октябре прошлого года привыкли к тому, что из опорных больниц выписывают людей с сатурацией 85-88 без кислорода. Данная категория пациентов, по словам Ножевниковой, стала осенью основными подопечными фонда – им выдают кислородные концентраторы в бесплатную аренду.

«Сейчас пошли выписки и 82-86 и даже ниже 80. Врачи вынуждены освобождать места для новых пациентов. Мест для госпитализации не хватает... Сегодня у нас две таких выписки, первая из которых закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Она тут же упала в сатурации до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором, бабушка умерла», - сказала общественница.

Она акцентирует на том, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии на дому, они не смогут приходить в поликлиники, в которые на днях поступили порядка ста концентраторов, купленных городом.

«Физически не смогут. Пока такой пациент дойдет до поликлиники, он может упасть ниже 70 (сатурация ниже 70 – УНИАН) и умереть», - рассказала глава фонда.

Она также обнародовала скриншоты рабочей переписки фонда, из которой следует, что умершей женщине было 82 года. Когда ее внук приехал за концентратором, ему позвонили и сообщили, что бабушка умерла.

Коронавирус в Одессе

По данным Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 7 апреля в регионе зарегистрированы 116 тыс. 407 случаев COVID-19. Из них 54 тыс. 427 человек - жители Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 568 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 1 тыс. 236 новых случаев инфицирования.

В понедельник во время заседания оперативного штаба директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко заявила, что за бюджетные деньги закуплены 130 кислородных концентраторов, из которых 100 переданы в первичные медицинские центры города (поликлиники).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая