Чиновники и полицейские со скандалом покинули территорию рынка, а предприниматели вернулись к работе.

На николаевском рынке "Колос" предприниматели отказываются выполнять предписания карантина и продолжают работать. Сегодня они со скандалом отклонили требования полиции и чиновников. Правоохранителям пришлось уехать с места событий.

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Об этом сообщают "Никвести". Трансляция с места событий велась на странице «300 николаевцев» в Facebook.

Отмечается, что на рынок сегодня прибыли замглавы ОГА Игорь Кузьмин и депутат горсовета от «Слуги народа» Александр Розумный. Представители власти требовали от предпринимателей выполнить условия карантина, которые запрещают работу непродовольственных рынков.

Предприниматели, в свою очередь, настаивают, что на рынке поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, а потому они не понимают, почему не могут работать в то время, как работа супермаркетов не запрещена. Кроме того они заявили, что несмотря на все ограничения, от них требуют 100% платы за аренду торговых мест и уплату налогов.

Сотрудники рынка кричали: «Мы вам не доверяем!» и требовали, чтоб на место приехал мэр Александр Сенкевич или глава ОГА Виталий Ким.

Интересы предпринимателей представлял адвокат Андрей Толпекин. Он заявил, что торговцы готовы обсуждать формат дальнейшей работы с чиновниками на круглом столе, но на присутствие полиции на рынке будут реагировать жестко: «Пусть полиция уйдет. Крови нам здесь не нужно, это самое страшное».

После часа общения на повышенных тонах чиновники и полицейские покинули территорию рынка, а предприниматели вернулись к работе.

Отмечается, что карантин в Николаеве был ужесточен с 3 апреля. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов. Однако, несмотря на новые ограничения, торговцы вещевого рынка открыли свои контейнеры.

Напомним, Николаевская область входит в "красную зону" карантина.

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Автор: Дмитрий Захаров