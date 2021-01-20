Также в стране отмечается спрос на волонтеров, которые хотят выгуливать собак.

В Нидерландах начали активно продавать униформы различных служб доставки, которые должны помочь покупателям избежать соблюдения комендантского часа.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание NU.nl, на торговой онлайн-площадке Marktplaats есть десятки рекламных объявлений, предлагающих униформу почтовой службы PostNL, а также курьеров компании Thuisbezorgd, занимающейся доставкой еды.

Материнская компания Justeat Takeaway недовольна этим. "Мы уже работаем над удалением всей рекламы вместе с Marktplaats", - сказал директор Джитсу Гроен.

Формы службы доставки также предлагаются и в социальных сетях. "Если вы не являетесь сотрудником PostNL, вам не следует злоупотреблять ношением этой формы. Мы не хотим, чтобы наши ресурсы использовались не по назначению", - сказал представитель компании.

Также отмечается спрос на волонтеров, которые хотят выгуливать собак.

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Автор: УНИАН