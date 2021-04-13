В мобильном госпитале – двое пациентов, один из которых был переведен из стационара.

Первых пациентов с коронавирусом приняли в мобильном госпитале в Славуте Хмельницкой области.

Как говорится в сюжете ТСН, это двое больных, которых перевели из коронавирусных отделений, которые были перегружены.

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Регион - в "красной" карантинной зоне. За последние сутки там подтвердили почти пол сотни новых диагнозов. Больницы переполнены.

Как рассказал заместитель директора Славутской городской больницы имени Михайлова Виктор Иващук Громадському, по состоянию на 12 апреля в стационаре больницы находится 98 больных с подтвержденным диагнозом, еще 30 – с подозрением. В мобильном госпитале – двое пациентов, один из которых был переведен из стационара.

«В больнице немного некомфортное пребывание, поскольку очень перегружены палаты. Мы не будем массово переводить людей из отделений больницы, может один или два пациента, которые туда захотят перевестись, то они уйдут. А дальше будем комплектовать мобильный госпиталь за счет новых поступлений больных, если такие, конечно, будут», - отметил Виктор Иващук.

Мобильный госпиталь в Хмельницкой области: что известно

Мобильный госпиталь на 120 коек для оказания медицинской помощи больным с коронавірусною инфекцией развернули 3 апреля в Славуте работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его, после дезинфекции, привезли из Ивано-Франковской области, где наблюдается спад заболеваемости ковидом.

Госпиталь устраивают на территории Славутской городской больницы имени Ф. Михайлова.

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Автор: Виктория Гордиенко