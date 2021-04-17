В США от коронавируса погибли более 500 тісяч человек / УНИАН Владимир Гонтар

С начала пандемии во всех странах мира от коронавируса умерли 3 000 225 человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

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Согласно данным университета, заболели COVID-19 139 млн человек, вылечились — 79,7 млн.

Страны с наибольшим числом жертв коронавируса:

США — 566 тыс.,

Бразилия — 368 тыс.,

Мексика — 211 тыс.,

Индия — 175 тыс.,

Великобритания — 127 тыс.

Председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев предложил странам СНГ договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. 

Вакцинация в Украине и летальные исходы

  • 24 февраля 2021 года в Украине началась кампания по вакцинации.
  • В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech.
  • Вечером 23 марта в пгт Черноморское Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которой накануне сделали прививку от COVID-19. Минздрав со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы сообщил, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • 24 марта, в Черновцах умер провизор аптеки, который получил прививку 15 марта. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Также мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.
  • Расследование серьезных неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы по оперативному реагированию, созданные в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.
  • 17 апреля 2021 года  в Украине зафиксировали еще одну смерть после вакцинации AstraZeneca.
  • С 18 апреля прививки начнут делать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
  • С начала прививочной кампании в Украине прививки получили 445 тыс. 861 человек, из них получили первую дозу - 445 тыс. 859 человек.

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Автор: Елена Коваленко