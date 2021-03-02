Медработникам будут платить за фактическое количество провакцинированных людей.

Национальная служба здоровья Украины обнародовала объявление о заключении с медучреждениями договоров по направлению вакцинации против COVID-19. В договорах определен уровень оплаты медикам-исполнителям вакцинации.

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Как сообщается на сайте НСЗУ на первом этапе вакцинации в медицинских учреждениях будут сформированы мобильные команды. В первый месяц работы команды на одну мобильную команду НСЗУ будет выплачивать 8 тыс. грн. Уточняется, что эти средства должны направить для обеспечения готовности к проведению вакцинации.

Далее оплату медики будут получать по результатам работы. То есть за фактическое количество провакцинированных лиц: «25 грн за первую дозу введенной вакцины и 60 грн за вторую».

Информацию об осуществленной вакцинации поставщики будут вносить в электронную систему здравоохранения. Только на основании этой информации НСЗУ будет осуществлять оплату за фактически оказанные услуги.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по Лицензии Oxford / AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников. Сейчас прививки делают силами мобильных бригад.

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Автор: Дмитрий Захаров